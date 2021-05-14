«Роснефть» официально объявила о запуске газового проекта «Роспан»

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Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписала соглашение о поставке нефтепродуктов «Роснефти» на Украину, в Польшу, страны Балтии и другие государства Восточной Европы. Об этом сообщает Sputnik.

В настоящее время согласовываются детали, — сказал представитель SOCAR Ибрагим Ахмедов. Отмечается, что курировать продажи и общение с украинскими контрагентами будет швейцарский офис SOCAR Trading. Подписание документов позволит компании укрепить...