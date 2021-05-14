«Роснефть» официально объявила о запуске газового проекта «Роспан»

«Роспан» запущен в I квартале 2021 года. Об этом официально заявил в ходе телеконференции вице-президент «Роснефти» по внутреннему сервису Эрик Лирон.
В отношении природного газа мы хотим объявить, что в первом квартале 2021 года компания запустила свой флагманский газовый проект под названием «Роспан», — сказал Эрик Лирон.
Проект обеспечит ежегодную добычу газа более 20 млрд куб. м, добычу 5 млн тонн газового конденсата и более 1 млн пропана и бутана.
Ранее сообщалось, что газовый проект «Роснефти» изменит конкуренцию на рынке газодобычи в РФ. «Роспан» может потеснить позиции «Газпрома» как на внутреннем рынке, так и в экспорте.