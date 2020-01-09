https://static.news.ru/photo/0784a4cc-32b7-11ea-9210-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росавиация начала возмещать аэропортам расходы, которые они понесли в 2014–2017 годах, бесплатно обслуживая воздушные суда силовых структур.

Средства будут перечислены по 151 заявлению операторов аэропортов, — говорится в сообщении Росавиации.

В ведомстве пояснили, что по закону ФСБ, Минобороны, МЧС, ФТС, Росгвардии и ФСО освобождены от платы за услуги по аэропортовому обслуживанию и наземному обеспечению полётов. Однако полную компенсацию аэропорты за это не получали, поскольку в бюджете не было предусмотрено средств на эти цели.

В 2018 году Конституционный суд постановил, что отказ в компенсации из-за недостаточного объёма бюджетных средств не соответствует Конституции, и в 2019 году правительство приняло постановление, по которому Росавиация будет выделять субсидии для компенсации аэропортам этих расходов.

Как писал NEWS.ru, первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство проработает предложение Минтранса компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы из-за роста цен на керосин. Размер компенсаций составит 23 млрд рублей. По словам главы Минфина, потребности, связанные с керосином, будут проработаны и проанализированы ведомством.