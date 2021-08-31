«Ромир» сообщил о продолжающемся росте расходов россиян

С 23 по 29 августа 2021 года средние недельные расходы россиян составили 5132 рубля, что на 12,8% (582 рубля) больше, чем в тот же период 2020 года. По сравнению с предыдущей неделей расходы выросли на 1,5% (75 рублей). Об этом сообщается на сайте исследовательского центра «Ромир».

По данным исследователей, расходы россиян снова растут после сокращения на прошлой неделе. До этого также отмечался рост расходов, продолжавшийся в течение четырёх недель. В целом же расходы россиян в 2021 году стабильно превышают расходы прошлого года приблизительно на 10%.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии россияне снизили долю расходов на продукты питания почти до докризисного уровня — с 32,7% до 28,6%. В то же время их траты на непродовольственные товары, наоборот, выросли. Отмечается, что подобная тенденция косвенно отражает рост доходов населения, а также усталость от коронавирусных ограничений и массовый переход на удалённую работу или гибридный режим.

Среди основных видов расходов аналитики выделили следующие: на товары для дома (в первом полугодии их доля увеличилась до 12,1%), на покупку новых автомобилей и поддержание имеющихся (до 9,4%), на здоровье и красоту (до 9,2%). При этом траты на путешествия по-прежнему остаются на низком уровне (4,1%).