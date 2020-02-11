https://static.news.ru/photo/a5a42740-4ca2-11ea-bc92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что бюджет госкорпорации на порядок ниже, чем у NASA. Этот разрыв может стать ещё заметнее, если власти США одобрят проект бюджета на 2021 год.

По словам Рогозина, в нём предусмотрено крупнейшее за последние десятилетия увеличение финансирование NASA. В случае одобрения проекта, бюджет американского управления по аэронавтике возрастёт на 12% с $22.6 до $25.2 млрд.

Таким образом, США ставят на космос, — написал Рогозин в Twitter.

Как ранее писал NEWS.ru, глава NASA Джим Брайденстайн особо отметил, что запланировано выделение средств на разработку посадочного модуля. Это позволит реализовать программу по высадке астронавтов на Луну.