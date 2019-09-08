https://static.news.ru/photo/1680ea4e-c9f8-11e9-94bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

В январе 2020 года пособия на первого ребёнка в России увеличатся на 7% и составят 12 тысяч рублей в месяц.

Ожидается, что в 2021 году выплаты увеличатся до 12,3 тысячи рублей, в 2022 году пособие составит уже 12,6 тысячи рублей в месяц.

Общая сумма пособий в 2020 году составит 150 млрд рублей. При этом в 2019 году на выплату пособий на первого ребёнка было выделено всего 50 млрд рублей.

По данным газеты «Известия», выплаты будут положены тем семьям, где есть ребёнок до трёх лет, а доходы родителей не превышают двух региональных прожиточных минимумов на человека.

При этом эксперты считают, что таким образом чиновники смогут бороться с бедностью, но это не поможет преодолеть демографический кризис.

Уже сейчас возникают сложности при расчёте доходов. Где-то родители скрывают доходы или не работают «в белую» ради пособия. Некоторые сталкиваются с отказом в выплатах из-за того, что чиновники учитывают доходы всех проживающих в одной квартире, а не только родителей, — сказал руководитель рабочей группы по социальной политике Экспертного совета при правительстве РФ Сергей Рыбальченко.

Ранее News.ru писал о том, что число россиян, располагающих доходами ниже прожиточного минимума, может снизиться к концу 2019 года, прогнозируют в Минтруде. При этом за последние полгода этот показатель лишь увеличился: с 12,5 до 12,7%.