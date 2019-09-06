https://static.news.ru/photo/8cef2b8c-d09c-11e9-9f36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Число россиян, располагающих доходами ниже прожиточного минимума, может снизиться к концу 2019 года, прогнозируют в Минтруде. При этом за последние полгода этот показатель лишь увеличился: с 12,5% до 12,7%.

Но мы рассчитываем, что до конца года динамика станет положительной: как правило, декабрь будущего года лучше декабря предыдущего, — сказал ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин на полях Восточного экономического форума.

По словам Топилина, на снижение бедности в дальнейшем повлияет ряд факторов. Главный из них — изменение с 2021 года потребительской корзины.

В зависимости от того, насколько вырастет корзина, настолько увеличатся МРОТ, региональные доплаты к пенсии, детские пособия. Это все повлияет на снижение бедности, — пояснил он.

На данный момент число бедных в России составляет 19,8 млн человек.

Как ранее писал News.ru, Росстат провёл исследование, по результатам которого стало известно, что 26% детей в России живут в семьях, доход которых ниже прожиточного минимума.