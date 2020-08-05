РФ предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

https://static.news.ru/photo/eeb15d8c-d716-11ea-b561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ana Fernandez/Global Look Press

Москва предложила Амстердаму пересмотреть действующее соглашение об избежании двойного налогообложения. Соответствующее письмо Минфин РФ направил своим коллегам в Нидерландах.

Целью изменений является увеличение ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов. В документе предлагается поднять ставку налога на дивиденды до 15%, сообщили ТАСС в российском ведомстве.

Ранее в Минфине заявили, что Россия с 3 августа запустила денонсацию соглашения о двойном налогообложении с Кипром. Последний раунд переговоров об этом запланирован в Москве на 10–11 августа.

Двойное налогообложение вызвано тем, что граждане и юрлица должны платить налоги от общемировой прибыли одновременно и по месту своего фактического нахождения, и по месту своего гражданства. Для избегания подобных коллизий государства подписывают соглашения об избежании двойного налогообложения. У России такие договоры заключены с десятками стран.

О пересмотре соглашений заговорили после инициативы президента РФ Владимира Путина. Он предложил все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие из России за рубеж, обложить налогом в 15%. Законопроект об этом сейчас рассматривается в Госдуме.

В марте Владимир Путин заявил, что Москва может в одностороннем порядке выйти из международных соглашений об избежании двойного налогообложения. Россия готова пойти на такой шаг в отношении тех стран, которые не согласятся с принятыми Кремлём мерами по дивидендам, писал NEWS.ru.