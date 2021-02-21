РФ и ОАЭ проведут совместный форум по промышленному сотрудничеству

https://static.news.ru/photo/7a217542-7446-11eb-8f85-96000091f725_660.jpg Фото: IDEX/twitter.com

Совместный форум по промышленному сотрудничеству проведут Россия и Объединённые Арабские Эмираты. Дата и место будут определены позже.

Как заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, стороны рассчитывают, что основной прирост экономического сотрудничества будет за счёт активных связей малых и средних предприятий.

Для этого нам нужно активней использовать площадки, в первую очередь тех выставок, которые традиционно используются, ну и договорились о том, что проведём отдельный бизнес-форум российско-эмиратского сотрудничества в области промышленности. Мы определимся с местом и со сроками проведения, — цитируе т его ТАСС.

Мантуров возглавляет российскую делегацию на крупнейшей оборонной выставке Ближнего Востока IDEX-2021 в ОАЭ.

Основатель Telegram Павел Дуров принял участие в переговорах с наследным принцем Дубая шейхом Хамданом бен Мухаммадом бен Рашидом Аль Мактумом. На сегодняшний день штаб-квартира компании Telegram располагается в ОАЭ. В ходе переговоров Дуров и наследный принц отметили благоприятную среду в столице ОАЭ для развития иностранных стартапов, писал NEWS.ru.