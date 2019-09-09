Фото: Wang He/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китайская народная республика и Россия подпишут соглашения в сфере авиации, космоса, инфраструктурного строительства и торговли, рассказал замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн. Переговоры должны состояться в сентябре текущего года во время визита в РФ премьера Госсовета Поднебесной Ли Кэцяна.

Я не называю конкретных соглашений, потому что они все ещё согласуются. Эти соглашения будут в сфере торговли, экономики, авиации, космоса, инфраструктурного строительства, сельского хозяйства, науки, инноваций, — пояснил дипломат.

Поездка Ли Кэцяна запланирована на 16-18 сентября. Чиновника ждут на 24-й встрече глав правительств России и Китая, пишет РИА Новости.

Ранее News.ru сообщал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, почему неправильно называть Пекин «старшим братом» Москвы. Подобные категории, считает руководитель ведомства, не подходят для анализа отношений КНР и РФ, которые прошли долгий путь.

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