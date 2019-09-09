Китайская народная республика и Россия подпишут соглашения в сфере авиации, космоса, инфраструктурного строительства и торговли, рассказал замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн. Переговоры должны состояться в сентябре текущего года во время визита в РФ премьера Госсовета Поднебесной Ли Кэцяна.
Я не называю конкретных соглашений, потому что они все ещё согласуются. Эти соглашения будут в сфере торговли, экономики, авиации, космоса, инфраструктурного строительства, сельского хозяйства, науки, инноваций, — пояснил дипломат.
Поездка Ли Кэцяна запланирована на 16-18 сентября. Чиновника ждут на 24-й встрече глав правительств России и Китая, пишет
Ранее News.ru сообщал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, почему неправильно называть Пекин «старшим братом» Москвы. Подобные категории, считает руководитель ведомства, не подходят для анализа отношений КНР и РФ, которые прошли долгий путь.