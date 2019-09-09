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Средний уровень просроченной задолженности более чем на 30 дней по кредиткам в России за январь — июнь текущего года увеличился до 3%.

Согласно данным бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс», в прошлом году данный показатель достигал 2,1%. Причинами такого роста просроченной задолженности можно считать активные кредитные политики банков, которые в декабре 2018 года...