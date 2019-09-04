https://static.news.ru/photo/3d9fce26-cfb4-11e9-89c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Глава МИД Сергей Лавров объяснил, почему неправильно называть КНР «старшим братом» России. Об этом он сказал журналистам в ходе Восточного экономического форума.

Подобные категории, считает глава российской дипломатии, не подходят для анализа отношений КНР и РФ, которые прошли долгий путь от сотрудничества до вражды и стратегического партнерства. Последний тип отношений предполагает поиск компромиссов и консенсуса. Именно это сейчас наблюдается между Москвой и Пекином, отметил министр.

Всегда есть желание получить какую-то пользу, но если хочешь ее получить через отношения с партнёром, ты должен понять, что ты можешь дать ему взамен, — заявил Лавров в интервью «Известиям».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на авиасалоне МАКС-2019 сообщил, что Россия и КНР готовы обсудить сотрудничество в космической отрасли. По его словам, совместная работа может быть разнообразной — от транспортных услуг со стороны Москвы до поставок ракетных двигателей в Пекин, писал News.ru.