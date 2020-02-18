В Минэкономразвития разрабатывают план мероприятий по нейтрализации влияния коронавируса на российскую экономику. Эпидемия сильно замедлила работу предприятий в Китае.
Если ситуация будет продолжаться и усугубляться, то, конечно, мы можем достаточно сильно почувствовать соответствующий эффект. Мы, со своей стороны, все эти риски понимаем и сейчас разрабатываем план мероприятий по нейтрализации, чтобы ущерб был минимальный, — пояснил замглавы МЭР Азер Талыбов на брифинге по итогам конференции Российско-германской внешнеторговой палаты в Берлине.
К 18 февраля эпидемия затронула более 73 тысяч человек, из которых большинство — жители КНР. С начала года жертвами коронавируса стали около 1,8 тысячи инфицированных. Выздоровели более 12 тысяч.
В середине февраля Китай запустил производство первого лекарства от болезни, писал NEWS.ru.
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