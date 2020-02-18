https://static.news.ru/photo/c991ce20-525e-11ea-9167-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Kun/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Минэкономразвития разрабатывают план мероприятий по нейтрализации влияния коронавируса на российскую экономику. Эпидемия сильно замедлила работу предприятий в Китае.

Если ситуация будет продолжаться и усугубляться, то, конечно, мы можем достаточно сильно почувствовать соответствующий эффект. Мы, со своей стороны, все эти риски понимаем и сейчас разрабатываем план мероприятий по нейтрализации, чтобы ущерб был минимальный, — пояснил замглавы МЭР Азер Талыбов на брифинге по итогам конференции Российско-германской внешнеторговой палаты в Берлине.

К 18 февраля эпидемия затронула более 73 тысяч человек, из которых большинство — жители КНР. С начала года жертвами коронавируса стали около 1,8 тысячи инфицированных. Выздоровели более 12 тысяч.

В середине февраля Китай запустил производство первого лекарства от болезни, писал NEWS.ru.