https://static.news.ru/photo/ddee4346-be78-11e9-b26f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Radek Petrasek/CTK/Global Look Press

Россия, Азербайджан и Иран подписали соглашение о совместной разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта создания энергетического коридора «Север — Юг». Речь идёт о соединении энергосистем трёх государств.

Участниками соглашения стали российские АО «Системный оператор Единой энергетической системы» и ПАО «Россети», со стороны Азербайджана — ОАО «Азерэнерди», со стороны Ирана — компания «ТАВАНИР».

В рамках разработки ТЭО эксперты изучат условия соединения энергосистем, возможности передачи электроэнергии и мощности, в том числе, с учётом поэтапного увеличения объёмов. Результатом работы станут требования к системам релейной защиты и противоаварийной автоматики, системам мониторинга запасов устойчивости, связи и обмена телеметрической информацией, сообщатся на сайте « Системного оператора ».

Ранее News.ru писал, что встреча на высшем уровне президентов России, Азербайджана и Ирана Владимира Путина, Ильхама Алиева и Хасана Рухани отложена. Она должна была состояться 14 августа в Сочи.