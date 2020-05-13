Рестораторы предрекли закрытие каждому третьему открывшемуся заведению

https://static.news.ru/photo/90720414-94eb-11ea-8d3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители ресторанного бизнеса считают, что треть ресторанов, которые постараются открыться после окончания периода самоизоляции в России, будут закрыты в первые же месяцы работы. Это будет связано с низким спросом и жёсткими санитарными требованиями. Ситуация такова, что многим придётся начать строить свой бизнес практически с нуля, отмечает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Уже ясно, что покупательская способность будет снижаться, поэтому предприниматель должен полностью пересматривать концепцию, передоговориться со всеми контрагентами, то есть по сути — заново открыться, — сказал он в комментарии ТАСС.

Бухаров также не исключил, что по завершении периода самоизоляции у части заведений могут появиться новые владельцы.

Директор сети «Шоколадница» Олег Подгорный заявил, что после возвращения к нормальной жизни ему придётся закрыть несколько точек. За время нерабочих дней его бизнес понёс убытки сравнимые с годовым объёмом прибыли. При этом владельцы сетей «Теремок», «Макдоналдс» и «Бургер Кинг» намерены открыться в полном объёме.

Все рестораторы отмечают, что доставка не покрывает их потребности. Более того, не каждый ресторан к ней приспособлен ввиду характера блюд. Особенно это касается точек из дорого сегмента.

Как писал NEWS.ru ранее, большинство (70%) российских предприятий по производству мебели могут обанкротиться к июлю 2020 года. Президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Александр Шестаков отметил, что мебельной отрасли, как и ресторанной, а также туристической, полностью запретили вести деловую деятельность, при этом финансовые обязательства лежат на владельце бизнеса.