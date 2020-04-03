Решетников рассказал, от чего будет зависеть величина кредита для МСП

https://static.news.ru/photo/0cd0745e-75bc-11ea-b86f-fa163e074e61_660.jpg Максим Решетников Фото: kremlin.ru

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что величина кредита для МСП на зарплату будет зависеть от числа сотрудников и минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Об этом он рассказал во время брифинга в правительстве 3 апреля. По его словам, предприятия малого и среднего бизнеса в тех отраслях, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса, смогут рассчитывать на кредит на зарплаты работникам под 0%.

Предприятия малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях могут обратиться и получить кредит в размере одного минимального размера оплаты труда (с учетом социальных взносов) в расчете на каждого сотрудника в компании, — сообщил Решетников.

Заём будет выдаваться на полгода, а проценты по нему покроет федеральный бюджет. По истечении шести месяцев кредит будет оформлен под 4%. Общий объём программы составляет 150 млрд рублей, что позволит помочь выплатить зарплаты 1,5 млн занятых, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Центральном банке считают, что во время нерабочего месяца, установленного президентом РФ до 30 апреля, кредитные обязательства должны исполняться должниками в срок.