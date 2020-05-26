Решетников рассказал об объёме программы для поддержки экономики

https://static.news.ru/photo/4c7bc1dc-9f40-11ea-b82a-fa163e074e61_660.jpg Максим Решетников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти выделили на поддержку экономики в связи с пандемией коронавируса больше 3 трлн рублей. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Он постоянно растёт, сейчас мы уже за 3 трлн [рублей] перешагнули, — ответил Решетников на вопрос об объёме помощи экономике.

Министр подчеркнул, что необходимо, чтобы деньги доходили до тех людей, кому они важнее всего.

Мы для себя сохранение занятости установили, но при этом не 100-процентное сохранение занятости. Мы понимаем, что предприятия должны как-то адаптироваться, им надо давать возможность, там, где спрос упал, в том числе и занятость, они вынуждены будут сокращать, — заявил Решетников, сообщает ТАСС.

Он надеется, что к концу 2021 года экономика сможет вернуться к показателям первого квартала 2019 года.

Решетников отметил, что общий объём двух пакетов антикризисной поддержки составляет 2 трлн рублей. Власти приняли три пакета мер поддержки бизнеса в условиях пандемии.

Также была запущена специальная кредитная программа. Ей могут воспользоваться предприятия из пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО. Государство будет выплачивать кредиты при сохранении занятости на предприятиях.

NEWS.ru писал, что более 500 тысяч предприятий получили выплаты в один МРОТ на работника.