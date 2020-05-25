Более 500 тысяч предприятий получили выплаты в один МРОТ на работника

Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших от пандемии отраслей получили выплату в размере одного МРОТ на работника. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Оперативная информация по грантам — 28 миллиардов рублей уже выплачено, это значит, что было поддержано более миллиона рабочих мест — 518 тысяч организаций, — сказал министр на онлайн-встрече с депутатами Госдумы.
Для получения субсидии бизнес должен соответствовать следующим критериям: заявитель должен быть включён в реестр субъектов малого и среднего бизнеса до 1 марта 2020 года, должен относиться к пострадавшим отраслям, должен быть в процессе ликвидации или банкротства.
Также у заявителя по состоянию на 1 марта не должно быть долгов по налогам в размере более трёх тысяч рублей.
Как ранее писал NEWS.ru, глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое позволит государственным учреждениям, сильнее всего пострадавшим от пандемии COVID-19, использовать субсидии, выделяемые на исполнение госзаданий, на выплату зарплат сотрудникам и другие первоочередные нужды.
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