Более 500 тысяч предприятий получили выплаты в один МРОТ на работника

https://static.news.ru/photo/8afb3b34-9e93-11ea-a569-fa163e074e61_660.jpg Максим Решетников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших от пандемии отраслей получили выплату в размере одного МРОТ на работника. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Оперативная информация по грантам — 28 миллиардов рублей уже выплачено, это значит, что было поддержано более миллиона рабочих мест — 518 тысяч организаций, — сказал министр на онлайн-встрече с депутатами Госдумы.

Для получения субсидии бизнес должен соответствовать следующим критериям: заявитель должен быть включён в реестр субъектов малого и среднего бизнеса до 1 марта 2020 года, должен относиться к пострадавшим отраслям, должен быть в процессе ликвидации или банкротства.

Также у заявителя по состоянию на 1 марта не должно быть долгов по налогам в размере более трёх тысяч рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое позволит государственным учреждениям, сильнее всего пострадавшим от пандемии COVID-19, использовать субсидии, выделяемые на исполнение госзаданий, на выплату зарплат сотрудникам и другие первоочередные нужды.