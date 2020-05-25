Мишустин разрешил госучреждениям из пострадавших отраслей тратить субсидии

https://static.news.ru/photo/4881218e-ff5a-11e9-9f6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое позволит государственным учреждениям, сильнее всего пострадавшим от пандемии COVID-19, использовать субсидии, выделяемые на исполнение госзаданий на выплату зарплат сотрудникам и другие первоочерёдные нужды.

На оперативном совещании с вице-премьерами премьер-министр отметил, что многим организациям пришлось приостановить свою деятельность, в том числе различным федеральным государственным учреждениям из наиболее пострадавших отраслей.

В них трудятся десятки тысяч людей, важно оказать им поддержку. В период вынужденных нерабочих дней такие учреждения смогут направить субсидии, которые получают для выполнения государственного задания, на различные обязательные выплаты. Соответствующее распоряжение подписано, — цитирует Мишустина ТАСС.

Глава кабмина объяснил, что речь идет о заработной плате, а также расходах на налоги, сборы, страховые взносы, оплату коммунальных услуг и содержание имущества. По словам Мишустина, такая возможность будем предоставлена вне зависимости от объема выполненных работ по госзаданию.

Как писал NEWS.ru, Мишустин упростил порядок строительства социально значимых объектов.