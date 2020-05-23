Мишустин упростил порядок строительства социально значимых объектов

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления, регламентирующего порядок капстроительства социально значимых объектов. Корректировать инвестиционную программу теперь можно будет по упрощённой схеме, исключая «излишние согласования».
Когда речь идёт о благополучии, здоровье и жизни сотен людей, административные бюрократические процедуры надо свести к минимуму, именно поэтому мы вносим изменения в реализацию федеральной адресной инвестиционной программы, — цитирует ТАСС Мишустина.
Как писал NEWS.ru, кабмин планирует сократить сроки регистрации договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов. Оформление некоторых документов дольщиков планируется перевести в онлайн-режим. Премьер Михаил Мишустин отметил, что ряд заявлений, не связанных с ограничением или переходом прав, можно будет подать через личный кабинет на портале госуслуг без усиленной электронной подписи. Идентификацию личности портал осуществит автоматически.