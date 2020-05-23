Мишустин упростил порядок строительства социально значимых объектов

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа на территории России может начаться осенью 2020 года. Об этом 25 мая в разговоре с журналистами сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, в НИЦ надеются на начало вакцинации осенью. Он отметил, что сам процесс может затянуться на срок от шести до девяти месяцев. Дело в том, что граждане страны...