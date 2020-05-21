Российские власти собрались упростить процедуру кадастрового учёта

Правительство России обсудит поправки в законодательство, которые позволят упростить процедуры государственного кадастрового учёта и регистрации прав.
Как
Мишустин отметил, что ряд заявлений, не связанных с ограничением или переходом прав, можно будет подать через личный кабинет на портале госуслуг без усиленной электронной подписи. Идентификацию личности портал осуществит автоматически.
Ранее Мишустин выступил с инициативой списания налогов для малого бизнеса, помогающего в борьбе с распространением коронавируса, писал NEWS.ru.
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