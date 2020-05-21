Российские власти собрались упростить процедуру кадастрового учёта

https://static.news.ru/photo/3739090a-9b5e-11ea-aa75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России обсудит поправки в законодательство, которые позволят упростить процедуры государственного кадастрового учёта и регистрации прав.

Как передаёт «Интерфакс», об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина. По его словам, вопрос рассмотрят уже 21 мая. Правительство хочет сократить сроки регистрации договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов. Оформление некоторых документов дольщиков планируется перевести в онлайн-режим.

Мишустин отметил, что ряд заявлений, не связанных с ограничением или переходом прав, можно будет подать через личный кабинет на портале госуслуг без усиленной электронной подписи. Идентификацию личности портал осуществит автоматически.

Ранее Мишустин выступил с инициативой списания налогов для малого бизнеса, помогающего в борьбе с распространением коронавируса, писал NEWS.ru.