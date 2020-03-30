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Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что странам G20 важно сокращать санкционные меры, которые негативно влияют на доступность лекарств, продовольствия и технологий.

Важным совместным шагом видится сокращение таких ограничительных мер, и прежде всего тех, которые блокируют или серьёзно затрудняют доступ к медикаментам, продовольствию, оборудованию и технологиям, — отметил глава ведомства.

Он также добавил, что многочисленные торговые конфликты и неоправданные ограничения вносят дополнительный вклад в нынешнюю кризисную ситуацию, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что государство сделает всё возможное, чтобы помочь малому и среднему бизнесу в сложных условиях пандемии коронавируса. По словам политика, чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции, власти вынуждены были ввести ограничительные меры в отношении ряда небольших компаний. В связи с этим в правительстве рассматриваются меры их поддержки, такие как отсрочка арендной платы и льготное кредитование, а также продление моратория на плановые проверки бизнеса.Как писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что государство сделает всё возможное, чтобы помочь малому и среднему бизнесу в сложных условиях пандемии коронавируса. По словам политика, чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции, власти вынуждены были ввести ограничительные меры в отношении ряда небольших компаний. В связи с этим в правительстве рассматриваются меры их поддержки, такие как отсрочка арендной платы и льготное кредитование, а также продление моратория на плановые проверки бизнеса.