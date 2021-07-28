МЭР: уровень экономики России в июне превысил доковидные показатели

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Экономика России в июне превысила доковидные показатели конца 2019 года, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников на XII международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021».

Экономический рост идёт в большинстве сфер, — отметил Решетников.

При этом нынешние показатели оказались выше докоронавирусных на 0,1%. Темпы восстановления хорошие, и последние данные говорят об уверенном развитии во многих сферах, подчеркнул министр.

Ранее МВФ заявил о быстром восстановлении экономики России. В своём докладе МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в текущем году до 4,4%. Отмечается, что рост показателей по сравнению с апрельским прогнозом составил 0,6 %.