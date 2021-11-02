Решение «Газпрома» привело к скачку цен на газ в Европе

«Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту через газотранспортную систему Украины в первом — третьем кварталах 2022 года. Это спровоцировало рост цен на топливо в Европе, свидетельствуют данные Regional Booking Platform.

Так, цена возросла более чем на 4%. Стоимость газа, по данным лондонской биржи ICE, составила $814 за тысячу кубометров. «Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности на кварталы с первого по третий 2022 года, однако предложение оказалось ненужным. Также «Газпром» не стал бронировать транзит через Польшу.

1 ноября глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что транзит российского природного газа через территорию Украины с 1 ноября сократился на треть по сравнению с 1 октября и достиг 57 млн куб. м в сутки. Согласно его прогнозу, к концу весны «Газпром» недопоставит в Европу 5 млрд куб. м.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что планы России по наращиванию поставок газа в Европу после 8 ноября остаются в силе. В это время газовые хранилища РФ будут уже заполнены.