Решение «Газпрома» привело к скачку цен на газ в Европе

«Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту через газотранспортную систему Украины в первом — третьем кварталах 2022 года. Это спровоцировало рост цен на топливо в Европе, свидетельствуют данные Regional Booking Platform.
Так, цена
1 ноября глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что транзит российского природного газа через территорию Украины с 1 ноября сократился на треть по сравнению с 1 октября и достиг 57 млн куб. м в сутки. Согласно его прогнозу, к концу весны «Газпром» недопоставит в Европу 5 млрд куб. м.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что планы России по наращиванию поставок газа в Европу после 8 ноября остаются в силе. В это время газовые хранилища РФ будут уже заполнены.