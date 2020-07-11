Рекрутеры сообщили о стабилизации ситуации на рынке труда в РФ

https://static.news.ru/photo/840c6018-c33d-11ea-87a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Специалисты рекрутинговых компаний сообщили о стабилизации ситуации на рынке труда в России. Они пояснили, что количество вакансий постепенно растёт, увеличивается и количество резюме.

Отмечается, что особенный рост предложений о работе замечен в сфере образования и науки. А количество резюме особо активно растёт среди соискателей, которые только начинают карьеру, ищут работу в сфере образования и науки, а также среди домашнего персонала.

Специалисты сообщили, что не все компании пока готовы переводить работников в офис, часть вакансий предлагают удалённую форму работы или комбинированную.

Как пояснил коммерческий директор сервиса «Работа.ru» Владимир Корицкий, комбинированная работа — это когда человек находится несколько дней в офисе, а остальные дни работает из дома.

Согласно нашим опросам, 30% респондентов готовы чередовать работу из офиса с удалённым режимом работы, а 20% довольны удалёнкой и согласны продолжить работу в таком формате, — привели слова Владимира Корицкого в ТАСС.

Управляющий партнёр Zoom Executive Search Ольга Щербакова подтвердила, что часть компаний уже вернула сотрудников в офис, тем не менее около 50% сотрудников, те, которые не задействованы на непрерывном производстве, продолжают работать из дома как минимум два-три дня в неделю.

Работодатели сейчас всё чаще практикуют удалённую работу в режиме home-office, инвестируют в дальнейшее обучение руководящего звена и ключевых сотрудников, занимаются развитием профессиональных навыков и личностного роста топ-менеджеров, используют различные мотивационные схемы, — процитировали Ольгу Щербакову в ТАСС.

В компании HeadHunter сообщили, что соискательская активность была до июня 2020 года на отрицательном уровне. Затем, со второй половины июня, она стала восстанавливаться.

Во время действия режима самоизоляции активность соискателей была на отрицательном уровне по отношению к уровню начала года. Прироста резюме также не было, за исключением отраслей экономики и сфер бизнеса, попавших под наиболее жёсткие ограничения (HoReCa, спорт и фитнес, туризм, авиаперевозки, организация массовых мероприятий и т. п.). По данным hh.ru, восстановление соискательской активности началось со второй недели июня. Только на третьей неделе июня соискательская активность восстановилась до уровня начала февраля 2020 года и превысила его на 1%, — привели сообщение пресс-службы HeadHunter в ТАСС.

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