Регулятор в Латвии запретил платить рублями за российский газ КРФК Латвии отказалась выдавать разрешение Latvijas Gāze для оплаты рублями газа из России

Фото Виктор Лисицын/Global Look Press

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии не стала выдать компании Latvijas Gāze спецразрешение на оплату рублями газа из России. Обращение компании за одобрением изменения порядка расчётов с «Газпромом» не подпадает под надзор КРФК, заявил представитель регулятора агентству Leta.

Выдача такого решения тем более невозможна, если разрешение требуется для совершения операций с российским кредитным учреждением, которое никак не подпадает под надзор КРФК, — заявил представитель комиссии.

В КРФК уточнили, что не выдают компаниям разрешения на платежи, при этом одобрение возможно только для финансовых учреждений в исключительных случаях. В ведомстве также добавили, что позиция Еврокомиссии подразумевает, что платить за российский газ следует в рамках действующих договоров.

Другие возможности в настоящее время не рассматриваются, невозможны и могут быть расценены как попытки обойти санкции, — пояснили в КРФК.

Ранее стало известно, что страны Прибалтики увеличили импорт российской электроэнергии, несмотря на заявления о намерении отказаться от энергоресурсов из России, сообщил глава агентства Baltnews Андрей Стариков. Латвия, Литва и Эстония много лет держат курс на энергонезависимость от Москвы, отметил он, но после каждого раунда громких заявлений они закупают в большом объёме российское топливо.