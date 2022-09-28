Российский фондовый рынок упал более чем на 8% по итогу референдумов Индекс МосБиржи за несколько дней потерял более 8%, и это не предел

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рынок акций падал с конца прошлой недели, после того, как были объявлены референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. За время голосования индекс МосБиржи потерял 8,3%, подсчитал NEWS.ru. Подешевели почти все ключевые российские компании. Исключения составили акции «Газпрома», которые выросли благодаря отчету компании о рекордной прибыли. Эксперты оценили перспективы рынка и предостерегли от ошибок.

Что сейчас происходит

На самом деле инвесторы начали резко распродавать российские акции еще 21 сентября, когда Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Затем рынок падал на фоне новостей о скорых референдумах в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Голосование проходило с 23 по 27 сентября.

За это время индекс МосБиржи потерял 8,3%, опустившись с 2130 до 1953 пунктов. Подешевелибумаги почти всех ключевых компаний: «Полюса» (-21,9%), «Сургутнефтегаза» (-16,6%), «Роснефти» (-14,6%), «Северстали» (-10,9%), «Магнита» (-10,3%), «Норникеля» (-10,1%), «Яндекса» (-9,8%), «Тинькоффа» (-9,4%), АЛРОСы (-8,2%), Сбербанка (-6%), «Татнефти» (-4,9%), НОВАТЭКа (-2,4%), ЛУКОЙЛа (-2,3%), «ФосАгро» (-1,7%). Выросли лишь акции Газпрома (+8%), который во вторник отчитался о рекордной прибыли.

В среду рынок акций пытается скорректироваться, но не слишком уверенно. К 16:52 мск индекс МосБиржи вырос лишь до 1968 пунктов.

Что ждет рынок дальше

Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров:

Поводом для очередной просадки рынка может стать не столько решение по вхождению новых территорий в состав России, сколько действия США и ЕС, которые уже объявили, что результаты референдумов не примут и будут вводить новые санкции против российской экономики. Вероятно, падение индексов МосБиржи и РТС будет не меньше, чем на 10%, как неделю назад. В целом оно может быть сопоставимо с темпами, которые наблюдались в конце февраля 2022 года. В любом случае нужно понимать: даже если текущее противостояние РФ и Запада прекратится, мировой финансово-экономический кризис только начинается.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин:

Сегодня тяжело не только российским инвесторам, но и зарубежным. Помимо новых геополитических рисков из-за прошедших референдумов влияние на фондовые рынки уже на следующей неделе окажут нарастающий долговой и ипотечный кризисы. Они возникают в США, Великобритании и особенно остро кризис может отразиться на периферийных странах еврозоны, которые в 2014 году уже испытывали такие проблемы.

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин:

Пока нет уверенности, что рынок уже нащупал дно. В среднесрочной перспективе у МосБиржи есть высокие риски повторения минимума в 1850 пунктов. Но, вероятно, в эту пятницу после закрытия сессии появятся результаты голосования акционеров «Газпрома» по возвращению дивидендов. Если будет одобрена рекомендация совета директоров в 51,03 руб., то бумаги получат импульс для роста. Их вес в индексе МосБиржи максимальный — 15,5%. Более того, если одобрят дивиденды «Газпрома», то это станет позитивом и для большинства «голубых фишек» (больших компаний. — NEWS.ru) . Ведь часть выплат от газовой компании может быть реинвестирована обратно в ценные бумаги. При таком сценарии индекс может временно подняться к 2100 пунктам.

Как действовать инвесторам

Федор Сидоров:

Если вы исходите из того, что санкции так или иначе скоро снимут, геополитическое давление сократится и постепенно все придет в норму, приобретайте интересные для себя активы, пока они торгуются по привлекательной цене. Если полагаете, что негативные факторы продолжат свое давление на рынок, санкции будут расширяться и т.д., действуйте так же, как уже поступают другие — фиксируйте потери (продавайте падающие акции. — NEWS.ru) и выходите в кэш.

Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Георгий Свирин:

На рынке акций в предстоящие недели и, очень вероятно, в предстоящие месяцы продолжится снижение. Поэтому инвесторы, у которых сохраняются прибыльные позиции, могут зафиксировать прибыль. А тем, у кого сохраняется убыток — стоит подумать о сокращении объема таких позиций в портфелях. Исключение могут составить только ценные бумаги, по которым ожидается выплата высоких дивидендов и купонов. (...) Лучше всего перевести свои активы в наличные или высоколиквидные активы. А вот вкладывать средства в акции и облигации компаний с низкими рейтингами, а также приобретать недвижимость (высок риск падения цен вслед за мировыми) не стоит.

Василий Карпунин: