Заморозку цен на сахар и масло могут продлить

https://static.news.ru/photo/25add85e-8b2d-11eb-9dee-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действующий до 1 апреля 2021 года договор, обязывающий производителей и торговые сети не продавать сахар и подсолнечное масло по цене выше согласованной, могут пролонгировать минимум на два месяца — до конца мая 2021-го. Подобные меры готовит руководство РФ.

Производителям белого сахара при соблюдении условий по отгрузке только в розницу может быть предоставлена субсидия из федерального бюджета на срок до шести месяцев из расчёта 5 рублей на килограмм при условии, что цена завода не будет повышена, — сообщает пресс-служба кабмина.

Вопрос о продлении действия документа обсуждали 22 марта во время совещания в кабмине. Установленная в декабре предельная стоимость этих продуктов не вырастет и останется на том же уровне, а предприятия получат от государства поддержку. Меру планируют запустить с 1 апреля. Общий объём субсидий может составить 3 млрд руб. Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину поручили внести в правительство проект соответствующего акта, передаёт ТАСС.

Цены на сахар и масло представители бизнеса и руководство страны договорились заморозить в декабре 2020-го после того, как рост стоимости раскритиковал лидер РФ Владимир Путин. Соглашение, предусматривающее, что литр подсолнечного масла в опте должен стоить не больше 95 руб. за литр и не больше 110 руб. в рознице, а сахара — не более 36 руб. за 1 кг в опте и 46 руб. рознице, производители и торговые сети, а также Минпромторг и Минсельхоз подписали 16 декабря. Предельные показатели установили на три месяца — соглашения действуют с 20 декабря 2020-го до 1 апреля 2021-го.

Исследование показало, что только 13% россиян считают, что сдерживание цен на продукты дало свои плоды. Большинство полагает, что инициатива оказалась недостаточно эффективной. Так, 69% опрошенных не заметили сдерживания роста стоимости продовольственных продуктов. Люди отмечали, что «заморозка оказалась фиктивной», «цены были зафиксированы на максимальном уровне уже после подорожания», а также опасались, что такие меры приведут к дефициту товаров. При этом чаще всего за вариант незамеченного сдерживания роста цен голосовали мужчины, нежели женщины — 72% против 65%. Кроме того, в основном не заметили заморозки цен люди с зарплатой от 80 тысяч рублей (77%).

Ранее NEWS.ru сообщал, что затяжное падение реальных доходов населения заставляет потребителя экономить. Востребованными становятся магазины с более низкими ценами и полки с более дешёвыми товарами. При этом опережающими инфляцию темпами растёт ценник прежде всего на продукты питания. Но проблема не в ценах, а в растущей бедности россиян, замечают эксперты. Поэтому старания властей регулировать цены не более чем попытка заставить бизнес платить за свои промахи. Однако решение у проблемы есть.