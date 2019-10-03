Страны, которые участвуют в проекте «Северный поток — 2», планируют получить разрешение от Дании на прокладку газопровода до конца 2019 года, заявил глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен.
Я уверен, что Дания, если она следует европейским правилам, предоставит в итоге разрешение, мне бы не хотелось думать об ином развитии событий, — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации пройдут через Финляндию, Швецию, Данию и Германию. Разрешение на строительство до сих пор не дал лишь Копенгаген.
Как ранее писал News.ru, власти Дании могут согласовать прокладку газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне страны.
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