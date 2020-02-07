https://static.news.ru/photo/7d42ae20-49b9-11ea-83e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба государственной статистики сообщила о росте размера пенсий на территории России. По данным ведомства, начисления увеличились на 6%.

Средний размер пенсионных выплат в декабре 2019 года составил 14 242 рубля — это на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом также отмечается рост с поправкой на инфляцию — 1,5%.

Большинству граждан России не удалось самостоятельно накопить на пенсию. Такие данные предоставил негосударственный пенсионный фонд «Сафмар».

Ранее NEWS.ru сообщал о заявлении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он сказал, что страна готова к закреплению индексации пенсий в Конституции.