Федеральная служба государственной статистики сообщила о росте размера пенсий на территории России. По данным ведомства, начисления увеличились на 6%.
Средний размер пенсионных выплат в декабре 2019 года составил 14 242 рубля — это на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом также отмечается рост с поправкой на инфляцию — 1,5%.
Большинству граждан России не удалось самостоятельно накопить на пенсию. Такие данные предоставил негосударственный пенсионный фонд «Сафмар».
Ранее NEWS.ru сообщал о заявлении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он сказал, что страна готова к закреплению индексации пенсий в Конституции.
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