https://static.news.ru/photo/813a4aa4-47fe-11ea-adaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к закреплению индексации пенсий в Конституции.

Закрепление в Конституции нормы об индексации пенсий является существенной нагрузкой для государства, но РФ к этому готова, — заявил Дмитрий Песков.

По его словам, это позволит исключать правовую отмену индексации «в тот или иной год».

Ранее NEWS.ru писал, что к законопроекту об изменениях в Конституцию поступило 65 поправок. По словам председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, эти поправки требуют всесторонней экспертизы, изучения вопроса.

ВЦИОМ выяснил, что россияне положительно относятся к инициативам президента РФ Владимира Путина. Особенно граждан интересует социальный блок: закрепление в Конституции индексации пенсий и пособий.