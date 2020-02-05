https://static.news.ru/photo/699ab9cc-4841-11ea-a4a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Негосударственный пенсионный фонд «Сафмар» провёл исследование и выяснил, что многие россияне не откладывают денежные средства на пенсию — 84%. Некоторым не удаётся это сделать из-за нехватки денег, таких оказалось 74%.

Большинство граждан страны рассчитывает на выплаты от государства — 68%. Однако они понимают, что необходимо будет жить скромнее после ухода с работы. Так, среди респондентов есть и те, кто считает необходимым самостоятельно обеспечить свою старость — 74%. Приоритетным вариантом многие россияне считают софинансирование со стороны правительства и работодателя.

Некоторые считают необходимым возможность сделать накопления на безбедную старость досрочно — 38% опрошенных. Также четверть респондентов заявили о том, что не откладывали на пенсию и жалеют об этом, сообщает Lenta.ru.

«Сафмар» проводил опрос среди жителей российских городов. Средний возраст респондентов составлял около 41 года.

Как ранее передавал NEWS.ru, россияне одобрили поправки в Конституцию насчёт пенсий и МРОТ. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМ.