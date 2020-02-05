Негосударственный пенсионный фонд «Сафмар» провёл исследование и выяснил, что многие россияне не откладывают денежные средства на пенсию — 84%. Некоторым не удаётся это сделать из-за нехватки денег, таких оказалось 74%.
Большинство граждан страны рассчитывает на выплаты от государства — 68%. Однако они понимают, что необходимо будет жить скромнее после ухода с работы. Так, среди респондентов есть и те, кто считает необходимым самостоятельно обеспечить свою старость — 74%. Приоритетным вариантом многие россияне считают софинансирование со стороны правительства и работодателя.
Некоторые считают необходимым возможность сделать накопления на безбедную старость досрочно — 38% опрошенных. Также четверть респондентов заявили о том, что не откладывали на пенсию и жалеют об этом,
«Сафмар» проводил опрос среди жителей российских городов. Средний возраст респондентов составлял около 41 года.
Как ранее передавал NEWS.ru, россияне одобрили поправки в Конституцию насчёт пенсий и МРОТ. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМ.
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