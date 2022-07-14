«Распыление бюджетных денег»: льготное автокредитование подверглось критике Автоэксперт Жигалов: программы льготного кредитования не помогут авторынку

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Программы льготного кредитования, которые запускает Минпромторг России, не помогут авторынку, считает автоэксперт Вячеслав Жигалов. В разговоре с АБН он объяснил, что субсидирование спроса на фоне острого дефицита не даст положительного эффекта.

Это очередное распыление бюджетных денег. Прежде всего необходимо наполнить рынок предложением, чтобы заработала конкуренция, которая, в свою очередь, заставит продавцов и производителей искать способы оптимизации затрат и снижать цены, — сказал Жигалов.

Он добавил, что цены на машины не изменятся, пока не растет уровень предложения, а господдержка только позволит получить сверхприбыль отдельным игрокам.

При этом Жигалов положительно оценил направление работы АвтоВАЗа, в том числе запуск производства «Нивы». Но все же для восстановления рынка нужно наладить крупноузловую сборку китайских автомобилей, считает он. Такая мера может насытить рынок в ближайшие месяцы.

Ранее стало известно, что Минпромторг России запускает программы стимулирования спроса на отечественные автомобили. Ведущие российские банки и лизинговые компании подтвердили готовность обеспечить запуск программ льготного автокредитования и лизинга во второй половине июля.