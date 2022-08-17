Раскрыты три сценария грядущего глобального кризиса Аналитик Васильев рассказал о трех сценариях грядущего глобального кризиса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2022-2025 годах Россия может столкнуться со всеми подготовленными регулятором сценариями макроэкномического развития — базовым, «ускоренной адаптацией» и «глобальным кризисом». Об этом в интервью агентству ПРАЙМ заявил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев. По его словам, кризис связан с геополитической ситуацией и начнется он с глобальной рецессии.

Мы ожидаем наступление глобальной рецессии в 2023 году. Энергетический и продовольственный кризисы, рекордная глобальная инфляция и падение доходов населения, самое быстрое за 20 лет ужесточение ДКП мировыми центробанками, геополитические противоречия, новые волны пандемии — все эти факторы ведут к быстрому ухудшению экономических условий в мире, — объяснил аналитик.

Он также отметил, что кризис связан, в первую очередь, с геополитической ситуацией. В частности, Международный валютный фонд (МВФ) предупреждал о рисках фрагментации мировой экономики на фоне происходящего на Украине. Кроме того, не исключено противостояние между США и КНР, в рамках которого Пекин попробует уйти от доллара и евро, прекратит покупку западных ценных бумаг. Это негативно скажется на мировой экономике, предупредил Васильев.

При этом риск падения цен на нефть в 2023 году только усугубит экономический спад.

Одновременно с этим Васильев предполагает, что РФ лучше дургих стран справится с мировым кризисом. Также не слишком сильно он отразится на азиатских странах.

Ранее Банк России опубликовал доклад с тремя прогнозами для страны на ближайшие годы. В первом, базовом, все относительно мягко — годовая инфляция в 2023-м составит 5–7%. Второй, адаптационный сценарий обещает быструю перестройку экономики и инфляцию около 4%. А вот при кризисном сценарии Россия может опять испытать 13–16%, и страна столкнется с мировым кризисом а-ля 2007–2008.