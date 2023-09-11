Раскрыты проблемы, связанные с распределением золотовалютных резервов Экономист Бобровский: золотовалютные резервы распределились неравномерно

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Основные проблемы с золотовалютными резервами (ЗВР) связаны с их неравномерным распределением в мире, рассказал экономист Алексей Бобровский. Комментируя ситуацию ИА SM.News, эксперт подчеркнул, что сейчас основные накопления сосредоточены в США, активной покупкой драгметаллов занимаются Россия и Китай, а странам Африки просто не хватает этих ресурсов.

Что будут делать бедные африканские страны? Если этот вопрос решить, тогда я полностью согласен, что само по себе золото <...> станет альтернативой. <...> Главный вопрос — разделение этого золота в мире. Оно очень нечестное и неравномерное, — пояснил экономист.

По словам Бобровского, необходимо отдельно проводить оценку того, насколько золото потеряло в цене. Он уточнил, что в пул драгоценных металлов можно было бы включить платину и палладий. Эксперт отметил, что можно привязать какую-то условную валюту к корзине этих товарных активов, чтобы ЗВР хватило всем государствам. На данный момент лидерами по количеству золота являются США, при этом никто точно не знает, сколько «у них реально своего золота, а сколько чужого». Экономист заключил, что «золотой стандарт» не устареет только в том случае, если будет трансформирован.

Российский ученый Дмитрий Конаныхин ранее заявил, что Запад выкачивает из Африки все ресурсы, прикладывая к этому максимум усилий, в том числе создавая искусственный голод. По его словам, африканцам не дают возможности продавать «премиальные товары» без контроля со стороны «бывшего колониального хозяина».