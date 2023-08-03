Ученый обвинил Запад в создании искусственного голода в Африке Ученый Конаныхин обвинил Запад в создании искусственного голода в Африке

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Запад выкачивает из Африки все ресурсы, прикладывая к этому максимум усилий, в том числе создавая искусственный голод, заявил российский ученый и писатель Дмитрий Конаныхин. В разговоре с SM.News он уточнил, что африканцам не дают возможности продавать «премиальные товары» без контроля со стороны «бывшего колониального хозяина».

Сначала ни один африканец не может продать свои премиальные товары — от исключительного качества хлопка и какао до урана — мимо своего бывшего колониального хозяина, — пояснил Конаныхин.

По словам ученого, за товары назначается низкая цена. Писатель подчеркнул, что страны Запада не платят Африке настоящими деньгами, а выдают кредиты. Получается, что за проданное можно только расширить кредитную линию, пояснил писатель. Он уточнил, что в противовес этому необходимые удобрения или семена для возделывания продаются западными странами Африке по завышенным ценам в долг.

Конаныхин заключил, что таким образом создается искусственный голод: денег на то, чтобы выйти из системы и приобрести что-то иное, у Африки просто нет.

Вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что Запад должен возместить странам Африки ущерб, нанесенный во время колониализма. По его словам, только Великобритания в XVI–XIX веках перевезла через Атлантический океан три миллиона африканских рабов. По оценке некоторых источников, это могло быть «самым чудовищным ее преступлением за всю историю».