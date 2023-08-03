Володин призвал Запад компенсировать Африке ущерб времен колониализма

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Запад должен возместить странам Африки ущерб, нанесенный во время колониализма, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, одна только Великобритания в XVI-XIX веках перевезла через Атлантический океан три миллиона африканских рабов. По оценке некоторых источников, это могло быть «самым чудовищным ее преступлением за всю историю», отметил глава нижней палаты парламента.

США, Британия и Франция должны компенсировать африканским государствам нанесенный ущерб... За период колониализма США и вышеперечисленные государства Европы, занимаясь работорговлей, перевезли только в Америку порядка 15 миллионов человек, которые стали рабами, — написал Володин.

Страны Африки остаются для западных стран лишь источником сырьевых ресурсов, указал парламентарий. Володин отметил, что колониальные интересы США и других западных государств со временем никуда не пропали, поменялись только методы. И они продолжают опустошать месторождения золота, платины, урана, минералов и металлов, которыми богата Африка.

Спикер Госдумы обратил внимание, что многие африканские страны имеют отрицательный или нулевой рост экономики на протяжении 60 лет своего существования. По его мнению, вопрос компенсации странам Африки со стороны Вашингтона, Лондона и Парижа должен быть рассмотрен в ООН.

Это ведет к нищете и потере суверенитета, — констатировал Володин.

Ранее политолог Алексей Мартынов назвал Россию важным партнером Африки в борьбе с неоколониализмом. Эксперт отметил, что с колониальных времен подход Запада к отношениям с Африкой по-прежнему работает в ущерб развития стран континента.