Раскрыты перспективы развития российского рынка IT-продуктов IT-эксперт Макаров: Россия сможет вырваться вперед на рынке IT-продуктов при господдержке

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На рынке IT в текущий момент формируется новый порядок, в котором лидеров еще не появилось, поэтому Россия имеет возможность вырваться вперед, рассказал РИАМО президент IТ‑объединения «Руссофт» Валентин Макаров. При этом он уточнил, что российским разработчикам следует сфокусироваться на создании инновационных продуктов, аналогов которым еще нет. IT-эксперт убежден, что достичь успеха в этом направлении можно только с помощью государственной поддержки отрасли.

Сейчас действительно формируется новый порядок, в котором еще нет лидеров, поэтому у нас есть возможность выйти вперед и предложить свои IT-продукты. Для этого нужно, во-первых, иметь волю и амбиции, во-вторых — государственную поддержку, а в-третьих — финансы, — заявил Макаров.

Глава «Русофта» уточнил, что компания подготовила дорожную карту поддержки экспорта, которая будет представлена правительству. Макаров считает, что благодаря ей экспорт IТ-продуктов может стать одним из приоритетов российской экономической политики.

Специалисты Positive Technologies ранее сообщили, что в системе безопасности всех российских компаний есть уязвимости IT-периметра, найдя которые хакер сможет прорваться в их киберпространство за 45 минут. Эксперты отметили, что наиболее часто встречающиеся в кибербезе трендовые уязвимости, к которым уже есть готовые программные ключи и которые могут использовать хакеры даже с минимальной подготовкой, присутствуют у 100% российского бизнеса, причем на один объект критической значимости приходится по две таких уязвимости.