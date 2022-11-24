IT-специалисты рассказали об угрозе взлома для всех российских компаний Специалисты Positive Technologies: 100% российских компаний могут быть взломаны за 45 минут

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В системе безопасности всех российских компаний есть уязвимости IT-периметра, найдя который хакер сможет прорваться в киберпространство любой компании за 45 минут, сообщает журнал «Компания» со ссылкой на специалистов Positive Technologies. Эксперты отметили, что наиболее часто встречающиеся в кибербезе трендовые уязвимости, к которым уже есть готовые программные ключи и которые могут использовать хакеры даже с минимальной подготовкой, присутствуют у 100% российского бизнеса, причем на один объект критической значимости приходилось по две таких уязвимости.

Директор по развитию продуктового бизнеса Positive Technologies Эльман Бейбутов уточнил, что наиболее часто уязвимости встречались в компонентах операционной системы Microsoft и пакета Microsoft Office, благодаря которым хакеры могут запустить выполнение произвольного кода, что является ключевым моментом в процессе взлома. После преодоления этого этапа злоумышленник получает доступ к цифровому пространству и ему остается лишь реализовать логику атаки.

Компании по кибербезопасности ранее рассказали, что бизнес в России увеличил расходы на защиту от вирусов, хакерских атак и других киберугроз, которых стало больше после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Вырос спрос на услуги типа Managed XDR по поиску сложных и неизвестных киберугроз и защите от них. Также на данный момент пользуются популярностью услуги по киберразведке — они позволяют изучить тактику хакеров, совершающих нападение на организацию, и выстроить защиту.