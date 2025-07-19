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19 июля 2025 в 19:49

Раскрыта главная особенность 18-го пакета санкций ЕС против России

Экономист Пронько: 18-й пакет санкций ЕС оказался полной финансовой блокадой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Особенностью 18-го пакета антироссийских санкций Евросоюза стал полный запрет на любые транзакции с рядом финансовых структур, заявил экономический обозреватель Юрий Пронько в беседе с «Царьградом». Под ограничения попали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), его дочерние компании и 22 российских банка.

Речь идет уже не просто об отключении от системы SWIFT, которое было ранее. <...> В финансовом секторе теперь мера применяется — не отключение от SWIFT, а замена полным запретом на проведение транзакций. Это очень серьезный момент, — отметил Пронько.

По его словам, новый формат санкций означает фактическую финансовую изоляцию России. Эксперт обратил внимание, что тема может отразиться и в американской повестке: в законопроекте Грэма — Блюменталя, наряду с пошлинами, предусмотрен аналогичный механизм давления.

Ранее американист Малек Дудаков заявил, что новые пошлины США против России окажут минимальное влияние на экономику РФ, поскольку объем российского экспорта в США незначителен. Эксперт предположил, что реальное введение пошлин произойдет не раньше чем через 50 дней, а их распространение на партнеров Москвы будет сопровождаться многочисленными исключениями.

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