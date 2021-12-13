Работодателям в РФ доплатят за молодых сотрудников из «уязвимых категорий»

Минтруд подготовил поправки к постановлению правительства о господдержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые трудоустраивают безработных россиян. Действующая с марта 2021 года программа будет расширена с 1 января 2022 года, когда субсидии станут возможными для работодателей, которые трудоустроят молодёжь до 30 лет, относящуюся к «уязвимым категориям на рынке труда», сообщает «Коммерсант».

Перечень таких категорий значительно расширяется . В него, в частности, войдут соискатели с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, соискатели с несовершеннолетними детьми и дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей.

Предоставлять субсидии, как и прежде, будет Фонд социального страхования. Размер выплаты составит три минимальных размера оплаты труда (МРОТ) на одно рабочее место. Планируемые расходы федерального бюджета на данную программу в 2021 году составляли около 12 млрд рублей. Ожидалось, что трудоустроить получится более 200 тысяч человек.

В Минтруде рассчитывают, что после внесения поправок помощь охватит ещё 117 тысяч граждан. Количество получателей господдержки также увеличится. С 1 января она будет предназначена не только компаниям и ИП, но и социально ориентированным некоммерческим организациям.

Ранее стало известно, что в Российском совете торговых центров подготовили обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой об оказании объектам торговли господдержки на время введения QR-кодов для посетителей. В частности, в документе говорится о компенсациях расходов, субсидировании кредитов и предоставлении налоговых льгот.

Также РСТЦ попросил о включении индустрии торговых центров в перечень особо пострадавших отраслей российской экономики в условиях эпидемии коронавируса.