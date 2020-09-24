Путин заявил о тревожном сигнале в ситуации с безработицей в России

https://static.news.ru/photo/1864fdba-fe62-11ea-92f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Ситуация с безработицей в РФ лучше, чем во многих государствах, однако рост показателя на 1,7% — тревожный сигнал, заявил глава Российской Федерации Владимир Путин 24 сентября во время встречи с избранными руководителями регионов.

В целом по стране... у нас перед началом всей этой истории с эпидемией [коронавируса] уровень безработицы был 4,7%, а сейчас 6,4%. Это последние данные, то есть рост на 1,7%. В целом, это гораздо лучше, чем во многих других развитых экономиках, это совершенно очевидно, но всё-таки это такой сигнал тревожный, — отметил президент.

Политик призвал «таргетировать» данную проблему и уделять ей максимум внимания. Он подчеркнул, говоря о COVID-19, Путин отметил, что эпидемиологическая ситуация в РФ сейчас лучше, чем в ряде стран, где опять вводятся жёсткие ограничения в связи с распространением коронавируса. Глава государства заметил, что не хотел бы возвращения к ограничительным мерам.

Путин сказал, что борьба с коронавирусом ещё не завершена, нельзя допустить, чтобы одна проблема наложилась на другую, в связи с этим особое внимание нужно уделить группам риска. Он добавил, что регионы должны разработать программы для защиты людей старшего поколения в период пандемии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин посоветовал главам регионов учитывать мнение населения, а не обижаться на критику. По его словам, следует слышать людей в ежедневном режиме так же, как и в период избирательной кампании. С гражданами нужно быть в открытом диалоге, необходимо получать от них живой, не забюрократизированный отклик.

Выборы разных уровней в российских регионах состоялись в единый день голосования 13 сентября. Некоторые губернаторы, которые боролись за переизбрание, заручились поддержкой президента для участия в кампании. Как передавал NEWS.ru, «Единая Россия» утратила лидерство в гордумах сразу трёх региональных столиц. На выборах в законодательные собрания Тамбова, Новосибирска и Томска единороссы не смогли обеспечить себе большинство голосов.