В Европе назвали «Северный поток — 2» угрозой всеобщей безопасности

Депутат Европарламента от Польши Анна Фотыга назвала скорый запуск «Северного потока — 2» угрозой всеобщей безопасности, призвав противодействовать его введению в эксплуатацию. Слова европейского политика приводит RT.

По её мнению, компания Nord Stream 2 подала заявку на проведение сертификации проекта в качестве независимого оператор газотранспортной системы. Однако выдача такого документа возможна лишь в случае, если соответствующая газотранспортная система существовала до 23 мая 2019 года, подчеркнула депутат из Польши.

Более того, политик отметила, что зарегистрированная в Швейцарии компания Nord Stream 2 AG не отвечает основному требованию процедуры сертификации. К тому же российский газовый проект якобы не вписывается в основные правила Третьего энергопакета Евросоюза.

Ранее сообщалось, что первые поставки природного газа по трубопроводу «Северный поток — 2» могут начаться уже в октябре. В свою очередь, объёмы прокачки будут зависеть от условий запуска обеих ниток газопровода и ситуации на газовом рынке.

По словам замглавы Фонда энергетической безопасности Алексея Гривача, Европе может потребоваться запуск обеих ниток газопровода до конца текущего года с учётом холодной погоды в предстоящий зимний период.