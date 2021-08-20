В Европе назвали «Северный поток — 2» угрозой всеобщей безопасности

Депутат Европарламента от Польши Анна Фотыга назвала скорый запуск «Северного потока — 2» угрозой всеобщей безопасности, призвав противодействовать его введению в эксплуатацию. Слова европейского политика приводит RT.
По её мнению, компания Nord Stream 2
Более того, политик отметила, что зарегистрированная в Швейцарии компания Nord Stream 2 AG не отвечает основному требованию процедуры сертификации. К тому же российский газовый проект якобы не вписывается в основные правила Третьего энергопакета Евросоюза.
Ранее сообщалось, что первые поставки природного газа по трубопроводу «Северный поток — 2» могут начаться уже в октябре. В свою очередь, объёмы прокачки будут зависеть от условий запуска обеих ниток газопровода и ситуации на газовом рынке.
По словам замглавы Фонда энергетической безопасности Алексея Гривача, Европе может потребоваться запуск обеих ниток газопровода до конца текущего года с учётом холодной погоды в предстоящий зимний период.