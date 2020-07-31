Путин запретил платить криптовалютой

https://static.news.ru/photo/f5717f8a-d338-11ea-b1e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин подписал закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте. Документ запрещает оплачивать криптовалютой товары и услуги.

Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации. Он был одобрен депутатами Государственной думы и членами Совета Федерации.

Цифровая валюта в законодательстве — это совокупность электронных данных, которые содержатся в информационной системе. Теперь их запрещено использовать вместо денег всем находящимся на территории России физическим и юридическим лицам, включая иностранные компании.

Также закон даёт определение понятию «цифровые финансовые активы» (ЦФА). Они известны как токены и представляют собой аналог обычных ценных бумаг. ЦФА могут быть объектом залога, сделок купли-продажи и обмена одного ЦФА на другой. При этом они не признаются средствами платежа. Россияне могут их приобретать в кредитных организациях, но при условии, что они были выпущены в рамках российского законодательства. Цифровые активы, выпущенные вне российского права, граждане РФ также могут приобрести, но только на иностранных площадках.

Организовать выпуск, куплю и продажу, а также учёт цифровых активов возможно в рамках специальных информационных систем. Эти системы, как и их операторы, должны соответствовать российскому законодательству и быть включены в соответствующий реестр. Его будет вести Банк России. При этом у ЦБ появилось право определять признаки цифровых активов, которые будут доступны только квалифицированным инвесторам, писал NEWS.ru