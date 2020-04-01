Путин утвердил снижение соцвзносов для бизнеса

https://static.news.ru/photo/6b252a26-743c-11ea-b9d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о снижении в два раза — до 15% страховых взносов в соцфонды сотрудникам малого и среднего бизнеса (МСП).

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Из него следует, что МСП смогут платить взносы на обязательное пенсионное страхование по ставке 10%, а на обязательное медицинское страхование — 5%.

Также в законе говорится об отсрочке уплаты налогов.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) заявила о приостановке всех мер взыскания со среднего и малого бизнеса. Это, по словам главы ведомства Даниила Егорова, затронет 76% всего бизнеса. Кроме того, приостановлены меры взыскания по ряду отраслей, пострадавших от коронавируса: туризм, авиаперевозки, физкультура и спорт, искусство, гостиничный бизнес, образование, общепит, выставки и бытовые услуги.

Как писал NEWS.ru, ранее Госдума приняла закон о праве на кредитные каникулы пострадавших из-за коронавируса граждан, индивидуальных предпринимателей, а также субъектов малого и среднего бизнеса.