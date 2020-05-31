Путин утвердил новые меры поддержки транспорта

https://static.news.ru/photo/bd469c10-a3f1-11ea-a7d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин дал поручения по итогам совещания по вопросам развития транспорта. Как сообщается на сайте Кремля, глава государства поручил включить в перечень наиболее пострадавших отраслей российской экономики от COVID-19 железнодорожный и водный транспорт.

Кроме того, Путин постановил направить 10,9 млрд рублей на субсидии российским аэропортам. Эти средства позволят компенсировать часть затрат во II квартале 2020 года. 320 млн рублей направят на поддержку российских судоходных компаний.

Согласно постановлению, компания «Российские железные дороги» получит 60,5 млрд рублей на проект по развитию железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Кабмин должен исполнить поручение до 10 июня 2020 года.

Ранее, как писал NEWS.ru, директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк оценил общий ущерб мировых авиакомпаний от пандемии коронавируса в $312 млрд. Возвращение к нормальной ситуации в авиасекторе, по его оценке, может произойти в конце 2022 — начале 2023 года.

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