Путин: снижение темпа ввода жилья в РФ из-за COVID-19 превысило 11%

https://static.news.ru/photo/5e10228e-de1b-11ea-9925-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Темпы ввода жилья упали в среднем по РФ в первом полугодии более чем на 11% из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), заявил президент России Владимир Путин во время беседы с врио главы Архангельской области Александром Цыбульским. Переговоры прошли в режиме видеоконференции. Лидер отметил, что в указанном регионе показатель снизился на 23%.

Руководитель государства подчеркнул, что строительство жилых домов является для Архангельской области одной из наиболее острых проблем, передаёт ТАСС. Путин добавил, что в 2018-2019 годах темпы ввода жилья в субъекте были значительно ниже, чем в целом по России, и в первом полугодии 2020-го «ситуация примерно такая же сохраняется».

Цыбульский в свою очередь признался, что обстановка в регионе складывается именно так. При этом чиновник отметил, что руководство области полностью выполнит обязательства в рамках нацпроекта, касающиеся переселения граждан ветхого и аварийного жилья, пишет «Российская газета». По словам губернатора, проблемы связаны с разрывами по поставкам строительных материалов и других объективных факторов, связанных с COVID-19.

С другой стороны, у нас 12,5% сегодня сданного квартирного фонда коммерческой застройки до сих пор является невостребованным на рынке, — добавил Цыбульский.

Накануне стало известно, что выдача ипотечных кредитов летом заметно выросла. В июне отмечено резкое повышение объёмов жилищного кредитования, которое почти на 40% превзошло майские показатели. Эксперты объясняют внезапный ипотечный бум действием государственной программы льготных займов и стремлением инвесторов забрать свои деньги с банковских депозитов и вложить их в покупку нового жилья.

Ранее NEWS.ru сообщал, что постановление Минстроя РФ об энергоэффективности зданий может привести к росту стоимости отопления в новостройках на 30%. Документ предусматривает снижение затрат на строительство на 10%, из-за чего девелоперы могут отказаться от ряда материалов и решений, способных сохранять энергию.