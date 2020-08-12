Отопление в новостройках РФ может подорожать на 30%

https://static.news.ru/photo/92b39bba-dd03-11ea-9d2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Постановление Минстроя РФ об энергоэффективности зданий может привести к росту стоимости отопления в новостройках на 30%. Документ предусматривает снижение затрат на строительство на 10%, из-за чего девелоперы могут отказаться от ряда материалов и решений, способных сохранять энергию.

В результате расходы граждан на отопление в новых домах могут вырасти на 20–30% — по счётчикам тепла или за счёт увеличения общих нормативов. Сами тарифы регулируются в пределах роста инфляции, — цитируют «Известия» советника аппарата комитета Госдумы по энергетике Александра Фадеева.

Издание отмечает, что в настоящее время энергоэффективность зданий в стране находится на низком уровне, поэтому россияне платят огромные деньги за то, что зимой обогревают улицу.

Проект постановления Минстроя направлен на рассмотрение в Минэнерго.

Ранее NEWS.ru сообщал, что выдача ипотечных кредитов летом заметно выросла. В июне отмечено резкое повышение объёмов жилищного кредитования, которое почти на 40% превзошло майские показатели. Эксперты объясняют внезапный ипотечный бум действием государственной программы льготных займов и стремлением инвесторов забрать свои деньги с банковских депозитов и вложить их в покупку нового жилья.