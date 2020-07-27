Выдача ипотечных кредитов летом заметно выросла, сообщили NEWS.ru в ряде российских банков. Это подтверждает появившуюся ранее информацию Объединенного кредитного бюро (ОКБ) о резком повышении в июне объёмов жилищного кредитования, которое почти на 40% превзошло майские показатели. Эксперты объясняют внезапный ипотечный бум действием государственной программы льготных займов и стремлением инвесторов забрать свои деньги с банковских депозитов и вложить их в покупку нового жилья.
В течение июня российские банки выдали более 109 тысяч жилищных займов на общую сумму 258,1 млрд рублей. Количество кредитов превысило показатели июня 2019 года на 22%, а объём — на 28%. По сравнению с маем, число займов выросло на 37%, а общий объём — на 39%, сообщили в пресс-службе ОКБ.
Ипотечный рост в начале лета позволил выправить итоговые показатели второго квартала, которые оказались лучше аналогичного периода прошлого года на 3% по количеству кредитов и на 7% по объёму.
Темпы роста жилищного кредитования вернулись к уровням до карантина, отметил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.
Существенный вклад внесла запущенная в середине апреля государственная программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых. Благодаря заметному снижению ключевой ставки начался и новый виток рефинансирования ипотечных кредитов. В-третьих, из-за карантина у граждан были ограничены возможности оформления сделок купли-продажи недвижимости, в том числе из-за закрытия МФЦ. В июне МФЦ возобновили работу, а граждане смогли реализовать отложенный спрос, — объяснил причины происходящего гендиректор.
Директор ипотечного бизнеса банка ДОМ.РФ Игорь Ларин считает, что сейчас драйвером спроса в России является льготная ипотека на новостройки, а также другие программы с господдержкой. При этом, в общем объёме жилищных кредитов доля программ с господдержкой составляет 45%.
В Сбербанке повышенный спрос на жилищные займы также связывают с запуском федеральной программы и повышенным интересом к покупке недвижимости после ослабления карантинных мер.
Дополнительным толчком также стало восстановление работы Росреестра, отметил руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. Он пояснил, что сделки «зависли» на регистрации, а выдачи кредитов считают именно по факту регистрации.
Заметную роль в росте ипотечного кредитования сыграло также рефинансирование кредитов, отметили в банке ВТБ.
Рост ипотечного кредитования продолжается в России и сейчас, сообщил заместитель председателя правления банка «Зенит» Дмитрий Юрин. По его словам, одна из причин такой динамики, в дополнение к уже названным, — люди не поехали в отпуск и тратят деньги, в том числе и на недвижимость.
Напомним, в апреле правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Первоначально, по ней можно было взять займ на покупку квартиры в новостройке стоимостью до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн в других регионах страны. Однако затем было решено повысить эту планку до 12 млн и 8 млн рублей соответственно.
В настоящее время по программе льготной ипотеки под 6,5% выдано 80 тысяч кредитов на общую сумму более 205 млрд рублей, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Правда, госпрограмма будет действовать лишь до 1 ноября текущего года, но не исключена и возможность её продления.
Выгодный процент
За пределами льготной программы проценты по жилищным займам тоже снижаются. Этому способствует последовательное снижение ключевой ставки Банка России. На прошлой неделе регулятор в очередной раз уменьшил её размер до 4,25% годовых. В целом с июня 2019-го ставка снизилась уже на 3,5 процентных пункта.
Помимо льготной госпрограммы и отложенного спроса, третьим фактором повышения интереса к ипотеке стала смена приоритетов у тех, кто раньше держал свои деньги на банковских вкладах, отмечает вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Ключевая ставка ЦБ снизилась до минимального уровня. Проценты по депозитам тоже идут вниз, что делает невыгодным хранение денег в банках. Плюс появилась инициатива правительства брать подоходный налог с банковских вкладов, превышающих 1 млн рублей. На всякий случай, люди предпочли забрать свои деньги. Идёт отток средств с банковских счетов, и те, у кого есть возможность переложить их в покупку недвижимости — это делают.
По данным ДОМ.РФ, в настоящее время средняя ставка предложения по жилищным кредитам без льгот на новостройки составляет 8,16%, на вторичное жильё — 8,41%. При этом средняя ставка в 2020-м может составить 7,5-7,8%.
До конца года стоимость ипотеки может опуститься ниже 7%, полагает портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников.
На фоне ожидаемого продолжения снижения ключевой ставки ЦБ к концу года средний процент по ипотеке может понизиться до 6,5-7% годовых. Учитывая то, что в ближайшее полугодие ожидается переход к нейтральной денежно-кредитной политике Центробанка, население стремится взять ипотеку по низким ставкам перед возможным началом цикла ужесточения монетарной политики. Таким образом, до конца года можно ожидать роста ипотечного кредитования
В конце года средняя ипотечная ставка может составить 7-7,5%, если не будет никаких потрясений, считает Ирина Радченко. По её словам, это максимальный справедливый размер ставки по жилищным кредитам в нынешних условиях.
Справедливый уровень стоимости ипотеки — это ключевая ставка ЦБ (4,25%), плюс 2% маржи банков за обслуживание — то есть 6,25%. С учётом непростой ситуации, страха дефолтов и необходимости покрытия рисков, нормальным уровнем можно считать 7,25%. Все что выше — это уже слишком дорого, — пояснила эксперт.
По её словам, ипотечные заемщики — хорошие клиенты, поскольку у них есть залог, поэтому за них идёт конкурентная борьба. Она будет толкать банки ещё больше снижать текущие ставки, уверена специалист.
На прошлогоднем уровне
По итогам 2019 года в России было выдано 1,27 млн ипотечных кредитов на общую сумму 2,85 трлн рублей. Это на 14% меньше в количественном выражении, на 5% меньше в денежном по сравнению с предыдущим годом, следует из данных ЦБ РФ.
Ожидалось, что на фоне эпидемии COVID-19 объёмы ипотечного кредитования продолжат снижаться и дальше. Однако летний бум пробудил у участников рынка и экспертов надежду на более благополучный исход. Так ДОМ.РФ прогнозирует, что по итогам 2020-го будет выдано около 1,2 млн кредитов общей суммой до 3 трлн рублей.
Общий объём ипотечного кредитования будет не меньше, чем в прошлом году, соглашается заведующая кафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Елена Иванкина. Она обращает внимание, что попавшие под удар кризиса ипотека и строительство уже начали возвращаться на прежние позиции.
В начале 2020 года вспышка эпидемии коронавируса и последовавший за ним экономический кризис оказали серьёзное влияние на строительную отрасль России. В Москве и Московской области были приостановлены стройки, а это треть федерального рынка, в четыре раза снизился объём ипотечного кредитования, на 30% сократился объём продаж. Однако экономика восстанавливается: в июне объём ввода жилья вырос на 58% к маю, увеличился и объём ипотечного кредитования.
Пока июньский подъём ипотечного кредитования выглядит очень позитивно, но он, скорее всего, продлится недолго, предупреждает Ирина Радченко.
Если реальные доходы граждан упали на 8%, то за счёт чего будет расти ипотека? Все вышеперечисленные факторы повышения спроса на жилищные кредиты носят временный характер. Фундаментальных причин, чтобы такой же рост продолжался осенью и зимой, нет. К тому же, возможны банкротства застройщиков и увеличение числа дефолтных заёмщиков, которых пока спасают ипотечные каникулы. Если убрать возможные резкие колебания — «чёрных» и «белых» лебедей — то высокий ипотечный спрос исчерпается где-то к сентябрю-октябрю, — уверена эксперт.
В результате, хорошим итогом текущего года для ипотечного рынка можно будет считать выход хотя бы на объёмы 2019-го, подытожила эксперт.
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