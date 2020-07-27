Выдача ипотечных кредитов летом заметно выросла, сообщили NEWS.ru в ряде российских банков. Это подтверждает появившуюся ранее информацию Объединенного кредитного бюро (ОКБ) о резком повышении в июне объёмов жилищного кредитования, которое почти на 40% превзошло майские показатели. Эксперты объясняют внезапный ипотечный бум действием государственной программы льготных займов и стремлением инвесторов забрать свои деньги с банковских депозитов и вложить их в покупку нового жилья.

В течение июня российские банки выдали более 109 тысяч жилищных займов на общую сумму 258,1 млрд рублей. Количество кредитов превысило показатели июня 2019 года на 22%, а объём — на 28%. По сравнению с маем, число займов выросло на 37%, а общий объём — на 39%, сообщили в пресс-службе ОКБ.

Ипотечный рост в начале лета позволил выправить итоговые показатели второго квартала, которые оказались лучше аналогичного периода прошлого года на 3% по количеству кредитов и на 7% по объёму.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Темпы роста жилищного кредитования вернулись к уровням до карантина, отметил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Существенный вклад внесла запущенная в середине апреля государственная программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых. Благодаря заметному снижению ключевой ставки начался и новый виток рефинансирования ипотечных кредитов. В-третьих, из-за карантина у граждан были ограничены возможности оформления сделок купли-продажи недвижимости, в том числе из-за закрытия МФЦ. В июне МФЦ возобновили работу, а граждане смогли реализовать отложенный спрос, — объяснил причины происходящего гендиректор.

Директор ипотечного бизнеса банка ДОМ.РФ Игорь Ларин считает, что сейчас драйвером спроса в России является льготная ипотека на новостройки, а также другие программы с господдержкой. При этом, в общем объёме жилищных кредитов доля программ с господдержкой составляет 45%.

В Сбербанке повышенный спрос на жилищные займы также связывают с запуском федеральной программы и повышенным интересом к покупке недвижимости после ослабления карантинных мер.

Дополнительным толчком также стало восстановление работы Росреестра, отметил руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. Он пояснил, что сделки «зависли» на регистрации, а выдачи кредитов считают именно по факту регистрации.

Заметную роль в росте ипотечного кредитования сыграло также рефинансирование кредитов, отметили в банке ВТБ.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост ипотечного кредитования продолжается в России и сейчас, сообщил заместитель председателя правления банка «Зенит» Дмитрий Юрин. По его словам, одна из причин такой динамики, в дополнение к уже названным, — люди не поехали в отпуск и тратят деньги, в том числе и на недвижимость.

Напомним, в апреле правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Первоначально, по ней можно было взять займ на покупку квартиры в новостройке стоимостью до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн в других регионах страны. Однако затем было решено повысить эту планку до 12 млн и 8 млн рублей соответственно.

В настоящее время по программе льготной ипотеки под 6,5% выдано 80 тысяч кредитов на общую сумму более 205 млрд рублей, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Правда, госпрограмма будет действовать лишь до 1 ноября текущего года, но не исключена и возможность её продления.

Выгодный процент

За пределами льготной программы проценты по жилищным займам тоже снижаются. Этому способствует последовательное снижение ключевой ставки Банка России. На прошлой неделе регулятор в очередной раз уменьшил её размер до 4,25% годовых. В целом с июня 2019-го ставка снизилась уже на 3,5 процентных пункта.

NEWS.ru

Помимо льготной госпрограммы и отложенного спроса, третьим фактором повышения интереса к ипотеке стала смена приоритетов у тех, кто раньше держал свои деньги на банковских вкладах, отмечает вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Ключевая ставка ЦБ снизилась до минимального уровня. Проценты по депозитам тоже идут вниз, что делает невыгодным хранение денег в банках. Плюс появилась инициатива правительства брать подоходный налог с банковских вкладов, превышающих 1 млн рублей. На всякий случай, люди предпочли забрать свои деньги. Идёт отток средств с банковских счетов, и те, у кого есть возможность переложить их в покупку недвижимости — это делают. Ирина Радченко вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости

По данным ДОМ.РФ, в настоящее время средняя ставка предложения по жилищным кредитам без льгот на новостройки составляет 8,16%, на вторичное жильё — 8,41%. При этом средняя ставка в 2020-м может составить 7,5-7,8%.

До конца года стоимость ипотеки может опуститься ниже 7%, полагает портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников.

На фоне ожидаемого продолжения снижения ключевой ставки ЦБ к концу года средний процент по ипотеке может понизиться до 6,5-7% годовых. Учитывая то, что в ближайшее полугодие ожидается переход к нейтральной денежно-кредитной политике Центробанка, население стремится взять ипотеку по низким ставкам перед возможным началом цикла ужесточения монетарной политики. Таким образом, до конца года можно ожидать роста ипотечного кредитования Денис Иконников портфельный управляющий ИК QBF портфельный управляющий ИК QBF

В конце года средняя ипотечная ставка может составить 7-7,5%, если не будет никаких потрясений, считает Ирина Радченко. По её словам, это максимальный справедливый размер ставки по жилищным кредитам в нынешних условиях.

Справедливый уровень стоимости ипотеки — это ключевая ставка ЦБ (4,25%), плюс 2% маржи банков за обслуживание — то есть 6,25%. С учётом непростой ситуации, страха дефолтов и необходимости покрытия рисков, нормальным уровнем можно считать 7,25%. Все что выше — это уже слишком дорого, — пояснила эксперт.

По её словам, ипотечные заемщики — хорошие клиенты, поскольку у них есть залог, поэтому за них идёт конкурентная борьба. Она будет толкать банки ещё больше снижать текущие ставки, уверена специалист.

На прошлогоднем уровне

По итогам 2019 года в России было выдано 1,27 млн ипотечных кредитов на общую сумму 2,85 трлн рублей. Это на 14% меньше в количественном выражении, на 5% меньше в денежном по сравнению с предыдущим годом, следует из данных ЦБ РФ.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ожидалось, что на фоне эпидемии COVID-19 объёмы ипотечного кредитования продолжат снижаться и дальше. Однако летний бум пробудил у участников рынка и экспертов надежду на более благополучный исход. Так ДОМ.РФ прогнозирует, что по итогам 2020-го будет выдано около 1,2 млн кредитов общей суммой до 3 трлн рублей.

Общий объём ипотечного кредитования будет не меньше, чем в прошлом году, соглашается заведующая кафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Елена Иванкина. Она обращает внимание, что попавшие под удар кризиса ипотека и строительство уже начали возвращаться на прежние позиции.

В начале 2020 года вспышка эпидемии коронавируса и последовавший за ним экономический кризис оказали серьёзное влияние на строительную отрасль России. В Москве и Московской области были приостановлены стройки, а это треть федерального рынка, в четыре раза снизился объём ипотечного кредитования, на 30% сократился объём продаж. Однако экономика восстанавливается: в июне объём ввода жилья вырос на 58% к маю, увеличился и объём ипотечного кредитования. Елена Иванкина завкафедрой управления недвижимостью и ЖКХ факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС завкафедрой управления недвижимостью и ЖКХ факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС

Пока июньский подъём ипотечного кредитования выглядит очень позитивно, но он, скорее всего, продлится недолго, предупреждает Ирина Радченко.

Если реальные доходы граждан упали на 8%, то за счёт чего будет расти ипотека? Все вышеперечисленные факторы повышения спроса на жилищные кредиты носят временный характер. Фундаментальных причин, чтобы такой же рост продолжался осенью и зимой, нет. К тому же, возможны банкротства застройщиков и увеличение числа дефолтных заёмщиков, которых пока спасают ипотечные каникулы. Если убрать возможные резкие колебания — «чёрных» и «белых» лебедей — то высокий ипотечный спрос исчерпается где-то к сентябрю-октябрю, — уверена эксперт.

В результате, хорошим итогом текущего года для ипотечного рынка можно будет считать выход хотя бы на объёмы 2019-го, подытожила эксперт.