Путин: Россия намерена решить свои задачи даже без иностранных партнёров

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае ухода из страны иностранные партнёры могут нанести ущерб в том числе и себе, тогда как РФ приобретёт дополнительные компетенции. При этом Россия всё равно решит поставленные задачи.

Мы всё равно решим задачи, которые перед нами стоят. Даже в конечном итоге выиграем от этого, потому что приобретём дополнительные компетенции, — подчеркнул президент.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов предложил три варианта развития взаимоотношений РФ с иностранными компаниями на фоне экономической ситуации и санкционной политики ряда государств в отношении Москвы. Первый вариант заключается в том, что компания продолжает полноценную работу в России. Во втором случае иностранные акционеры передадут свою долю под управление местных партнёров, чтобы в будущем вернуться на российский рынок.

Третий вариант предусматривает окончательное прекращение работы компании в России, после чего будет закрыто производство и уволены сотрудники. В таком случае предприятие будут закрывать посредством процедуры ускоренного банкротства.

Аналитики отмечают, что приостановка работы в России крупнейших иностранных ретейлеров может обернуться для торговых сетей крупными финансовыми потерями, а для ТЦ — закрытием 40–50% магазинов. По их словам, собственники будут стремиться найти замену среди российских, китайских и турецких ретейлеров, но вряд ли это получится сделать быстро.

По мнению экспертов, если активная фаза военной спецоперации РФ на Украине завершится до конца месяца, не исключено возвращение компаний на российский рынок.