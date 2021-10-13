«Мы переживаем»: Путин прокомментировал падение доходов россиян

Российские власти отмечают экономические проблемы в стране и переживают из-за падения доходов граждан. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели. По его словам, руководство страны строит работу так, чтобы достигать темпов экономического роста, приводящих в итоге к росту доходов, передаёт ТАСС.

У нас, как и во всём мире, упали доходы населения. Мы очень переживаем на этот счёт и выстраиваем свою работу таким образом, чтобы достигать темпов экономического роста и качества этого роста, чтобы это всё привело к росту доходов населения, — сказал Путин.

Ранее в Кремле заявили, что меры правительства и Центробанка позволяют смягчить рост цен и инфляции. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, полностью избежать влияния инфляции всё же не удаётся.

В связи с повышенной инфляцией Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки россиян. В частности, глава государства предложил с 2022 года перейти на индексацию маткапитала не по прогнозной, а по фактической инфляции.