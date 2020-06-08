Путин распорядился представить перечень допмер по сбыту фермерских товаров

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Президент России Владимир Путин отправил новое поручение в правительство. Согласно документу, необходимо до 1 июля 2020 года представить перечень дополнительных мер, которые необходимы для расширения сбыта фермерской продукции.

Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос о дополнительных мерах по расширению сбыта продукции крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов и по итогам его рассмотрения при необходимости принять решения, — цитирует текст документа ТАСС.

Помимо этого, в документе отмечается необходимость определения доли нестационарных торговых объектов. Последние используются для реализации продукции. Отмечается, что доклад необходимо предоставить до 1 июля 2020 года.

NEWS.ru писал ранее, что Путин поручил доложить о работе над снижением волатильности цен на зерно.